¿Cuándo se casan Icardi y la China Suárez? Se conoció la fecha de la boda

El panorama sentimental de las celebridades argentinas dio un giro este miércoles con el anuncio del compromiso entre Wanda Nara y Martin Migueles, una noticia que surgió apenas horas después de que la China Suárez publicara una fotografía de su propio anillo de compromiso. En este marco de "guerra de posteos", el periodista Gustavo Méndez reveló información sobre el futuro legal de Mauro Icardi en Italia.

Según detalló Méndez: "Según la ley vigente de Italia, dos años después de que vos acredites la separación, estés o no divorciado, ya podés volver a casarte. El próximo 12 de marzo se cumple ese plazo por lo que Mauro Icardi ya podría casarse con la China". A pesar de esta habilitación inminente, el cronista aclaró que la pareja no tiene apuro inmediato: "Ellos quieren hacer la boda en Italia entre octubre y diciembre de este año".

El proceso de desvinculación definitiva de su anterior matrimonio también tiene fechas marcadas. Se espera que la firma del divorcio ocurra entre el 16 y el 20 de marzo. A partir del día 25 de ese mes, se entrará en la etapa de mayor conflicto: "Ahí empezaría a presentarse el tema de la división de bienes, la investigación de las transferencias post Wanda y las transferencias dudosas que fueron denunciadas".

Por su parte, Moria Casán intervino en la polémica analizando la competencia entre las partes: "Si Icardi se puede casar a la 1 de la mañana, cuando falte un minuto, Wanda se está casando. Yo te lo firmo ante escribano, ella quiere ganarle mi amor”.

Además, la diva cuestionó el perfil del nuevo prometido de Nara: "¿Se le escucha la voz a Migueles pidiendo casamiento? Porque parece muñeco de ventrílocuo, no le conocemos la voz? Es increíble los Océanos que cruzan para no poder soltarse, una cosa terrible".