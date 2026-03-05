Un importante procedimiento policial sucedió en el departamento Rawson. Efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna lograron la detención de dos sujetos que se encontraban en actitud sospechosa y circulaban en un vehículo con pedido de captura por robo calificado.

Fuentes policiales informaron que todo comenzó en las inmediaciones de calle Agustín Gómez y avenida Perón. Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de dos individuos que merodeaban las viviendas e intentaban forzar los ingresos a distintos domicilios. Ante el arribo de la patrulla policial, los sospechosos emprendieron una rápida huida, arrojando en el camino una motocicleta Zanella negra que no poseía dominio colocado.

Tras una breve persecución, los uniformados lograron reducir a los dos hombres y secuestrar el rodado. Al ser trasladada a la sede policial y realizar las consultas de rigor, se comprobó que la motocicleta presentaba un pedido de captura vigente por un hecho de robo calificado, bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se labran las actuaciones correspondientes. Por su parte, el vehículo quedó en calidad de secuestro y, según informaron fuentes vinculadas a la investigación, será restituido a su legítimo dueño una vez que finalicen las pericias y los trámites legales de rigor en la unidad fiscal interviniente.