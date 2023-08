¿Soltero? Kun Agüero y su versión de la separación con Sofía Calzetti

Días atrás, el Kun Agüero dejó sorprendidos a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales su separación de Sofía Calzetti. Todo se dio cuando el famoso exfutbolista compartió un mensaje anticipando "noticias" que no estaban relacionadas con su carrera profesional, sino de naturaleza "personal". Un seguidor le preguntó si tenía planes de boda, a lo que él respondió: "No, estoy más solo que nunca. Así que por ahora, nada".

Tras reconocer Sofía que "todo está bien", el Kun Agüero ofreció una entrevista en Socios del Espectáculo de ElTrece, en la cual aclaró: "En realidad, nos distanciamos hace unas semanas. Ya llevamos dos semanas y tal vez tengamos dos semanas más". Cuando le consultaron sobre la posibilidad de una reconciliación, afirmó: "Depende, pero no es definitivo por ahora. Lo real es que hoy estamos solos. Puede que termine en serio o tal vez no, pero las puertas para volver están abiertas".

En horas del pasado domingo, un fragmento de una transmisión en vivo se volvió viral, donde nuevamente preguntan a Sergio Agüero sobre la separación con la empresaria, con quien tenía una relación de cinco años y estaban viviendo juntos en Miami. "Kun, ¿qué pasó con Sofi?", fue la pregunta que leyó el exjugador del Manchester City. Al respecto, dijo: "Y bueno, como todos saben, estamos un poco... bueno, dije que estoy solo porque nos tomamos un tiempito, pero estamos bien".

¿Está soltero?

"Entonces, vamos a ver qué depara el destino. Nadie sabe realmente qué puede suceder", afirmó después Agüero, detallando que "no hay nada extraño" en la ruptura. Asimismo, comunicó que Sofía ha estado en Europa en las últimas semanas mientras él permanece en Miami viajando y reflexionando. "No hay nada extraño, gente, no hay nada extraño", aprovechó para agregar, cerrando el tema al menos por el momento.

Después de lo que fue su retiro forzado del fútbol en diciembre del 2021, debido a una arritmia cardíaca mientras jugaba para el FC Barcelona, el Kun Agüero se estableció con Sofía en Miami, sitio en el que ella pudo desarrollar su propio negocio de indumentaria, y él comenzó a trabajar en el mundo del streaming. Si bien todo iba bien para la pareja, ahora se encuentran en una situación sin definición y las razones detrás de la separación son una incógnita.