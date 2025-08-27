Economía > Salarios
Sueldos de empleados públicos: la fecha de pago oficial será este sábado 30 de agosto
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anuncia el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de agosto. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 30 de agosto.
En esta ocasión, incluirán un incremento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio.
Además, se suma un nuevo incremento en asignaciones por salario familiar, en base al IPC del último trimestre.
Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.
