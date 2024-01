El programa Precios Diferenciados se lanzará oficialmente este viernes 5 de enero en la provincia. Esta iniciativa tiene por objetivo aplicar descuentos del 20% en 20 productos de la canasta básica. Luego del acuerdo entre el ministerio de Producción y supermercados de San Juan, definieron que cada comercio tendrá la libertad de elegir en qué productos aplicar la oferta, para generar competencia y ofrecer mayor variedad al consumidor.

Así lo confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, en rueda de presa, quien destacó que los comerciantes van a poder elegir qué marca y en qué presentación del producto aplicarán el descuento.

“Esto se hace así para que al momento de elegir una marca determinada no suceda que no haya más stock y no se pueda continuar con el descuento”, explicó el funcionario.