Cultura y Espectáculos > Escándalo
Susana Roccasalvo entró en una crisis de nervios y amenazó con abandonar MasterChef
POR REDACCIÓN
La noche de última chance en MasterChef Celebrity resultó ser particularmente compleja para sus protagonistas. El desafío impuesto a los concursantes consistía en elaborar un pionono, y a algunos les tocó la versión salada, mientras que a otros, la dulce.
Quien experimentó momentos de gran zozobra y llegó a manifestar su intención de abandonar el certamen de cocina fue Susana Roccasalvo. La periodista se encontraba elaborando una preparación denominada punto letra, conocida como diplomata. Pese a que Damián Betular les había indicado la manera de realizarla, Roccasalvo se equivocó al momento de añadir los elementos necesarios.
Fue Eva Anderson quien notó el error de su compañera y procedió a corregirla. La reacción de Roccasalvo fue de frustración total, amenazando con abandonar el estudio: “¡Me equivoqué! No, no hago nada. Tengo ganas de revolear el delantal y me voy”.
Justo cuando el caos amenazaba con desbordar a Roccasalvo, Betular acudió a su rescate para brindarle una mano fundamental. “Tirá eso al tacho. Yo te lavo eso y andá pesando la azúcar,” le indicó Damián, alentándola: “No pasó nada, subamos”.
Envalentonada por la intervención del chef, Roccasalvo logró revertir no solo la situación de su diplomata, sino también la de una mayonesa que se le había cortado y que también tuvo que desechar. Finalmente, logró presentar su plato. La devolución que recibió fue sorprendente, con Germán Martitegui resumiendo su performance de la noche con una metáfora poderosa: "Lo llamo ave fénix, porque resurgiste de las cenizas y presentaste esta maravilla".