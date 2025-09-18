Un movimiento sísmico sorprendió este jueves por la tarde a los habitantes de Mendoza y San Juan. El fenómeno, registrado a las 15:03, tuvo su epicentro en la alta montaña mendocina y alcanzó una magnitud de 4.5º en la escala de Richter, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó en el departamento de Las Heras, a la altura de la Curva de Guido, sobre la ruta internacional que une Argentina con Chile. El sismo se produjo a 130 kilómetros de profundidad, una característica que suele moderar su impacto en superficie, aunque en este caso no impidió que fuera percibido con nitidez en amplias zonas de Mendoza y en algunos sectores de San Juan.

Publicidad

La ubicación exacta fue a 46 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza, a 16 kilómetros al noroeste de Potrerillos y a 168 kilómetros al suroeste de San Juan. Los especialistas lo describieron como “corto pero intenso”, por la claridad con que se sintió en las áreas más cercanas al epicentro.