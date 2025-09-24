Tras una semana con variaciones, el tiempo en San Juan se estabiliza con un marcado ascenso de las temperaturas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 25 de septiembre de 2025, la provincia experimentará una jornada con condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

Se espera una temperatura mínima de 8°C durante la madrugada, lo que permitirá un amanecer fresco. Sin embargo, el sol se impondrá a lo largo del día, elevando la temperatura máxima a 27°C, consolidando la tendencia cálida del cierre de la semana.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con una ligera probabilidad de nubosidad por la noche, que no afectará el pronóstico. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% a lo largo de las 24 horas, por lo que no se esperan lluvias.

En cuanto a los vientos, soplarán predominantemente desde el norte, con una velocidad constante de entre 13 y 22 km/h. Se descartan ráfagas intensas, lo que contribuirá a una jornada más apacible.