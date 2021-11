Ante una gran concurrencia de albardoneros y militantes de otros departamentos, el Frente de Todos realizó su acto de cierre de campaña antes que caiga la veda por las elecciones Generales que se realizará este domingo. El mensaje de provincialización del voto estuvo presente como en los actos anteriores, pero los más llamativo fue la presencia de las cábalas electorales.

El primero en exteriorizar la cábala, fue el propio gobernador Uñac en la rueda de prensa que se dio este jueves por la mañana en dónde contó que “como todo hombre que gusta del deporte, tengo mis cábalas. Una de ellas es cerrar las campañas en Albardón porque siempre es un buen augurio”.

En el acto de este jueves a la noche profundizó el mensaje al afirmar que “llevamos varias campañas cerrándolas en Albardón y la verdad que el domingo siguiente siempre tenemos un triunfo arrollador en el departamento y en el resto de la Provincia”.

La que también hizo referencia a la cábala que desnudó Uñac, fue la candidata a diputada nacional Fabiola Aubone cuándo afirmó que “esta última noche la cerramos en Albardón y como dijo el gobernador Uñac, este departamento nos va a traer suerte”.

También sobre las cábalas se refirió el candidato a diputado nacional Walberto Allende al contar una anécdota que vivió con Marita Benavente, candidata suplente a diputada nacional, y su poncho. “Voy a contarles una anécdota con Marita. Ella, en algunos actos, y a pesar del calor, aparecía con el poncho que la acompañó toda la campaña y que sostenía como. Pero un día se lo pise y ese fue el motivo por el que nunca más lo llevó”.

De esta manera ninguno de los dirigentes se puso rojo al exteriorizar las cábalas que llevaron adelante en la campaña e incluso las erigieron como una bandera para conectarse con la militancia que arengó todo el acto desde abajo del escenario.

Cita

Fabiola Aubone: “Ya no me queda voz, es el último día de una campaña muy intensa. Por esto es que les pido disculpas a la militancia que siempre nos acompañó”.

Provincializar la campaña hasta el final

El leit motiv de la campaña del Frente de Todos fue que los sanjuaninos elijan el día del comicio a los representantes provinciales que lleven adelante el proyecto provincial que encabeza el gobernador Uñac.

El acto de cierre no fue la excepción para profundizar el mensaje y este mantra lo acentuó el máximo mandatario en su turno al expresar que “nos mienten y todos los días nos dicen que es una elección nacional, a dónde está el candidato nacional. Esta es una elección provincial. Por esto es que es que queridos albardoneros sepamos que el próximo domingo tenemos que defender a San Juan en sí mismo y elegir a los candidatos del Frente de Todos”.

En la misma línea se refirió Walberto Allende, quien encabeza la lista, y le expresó a los militantes que “no es una elección más, acá ponemos en juego todo lo realizado hasta el momento en la Provincia y asegurarnos así no volver atrás. Le pedimos a los sanjuaninos que analicen su voto y que sepan que es una elección distinta a la del 12 de septiembre, no puede quedar ningún familiar que no vaya a votar y tenemos que encargarnos de transmitir la importancia que tienen todos los votos y no dejar que otro decida por nosotros”.

El mensaje lo profundizó el candidato en tercer término a Diputado Nacional, Luis Rueda. Fue el presidente del bloquismo quién expresó que “este domingo se definen dos modelos, uno que gobernó y dejó mucha deuda social, y el otro que encabeza Uñac que deja a las claras cómo se gestiona”.