Un trágico accidente vial se registró en la Ruta Nacional 8, alrededor del kilómetro 226, en las cercanías de Pergamino, cuando un camión que transportaba ganado bovino volcó este domingo por la madrugada, provocando la muerte de su conductor, identificado como Cristian Fernando Alonso, de 50 años y domiciliado en Esteban Echeverría.

Según informaron las fuentes oficiales, el vehículo (un camión Iveco gris oscuro con acoplado tipo jaula cargado con vaquillonas y novillos) habría despistado y volcado en el carril sentido Pergamino–Pilar por causas que aún están bajo investigación. El chofer quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por equipos de bomberos; luego la ambulancia del SAME constató su fallecimiento en el lugar.

El siniestro obligó a cortar totalmente el tránsito en ese tramo de la ruta durante varias horas, mientras actuaban en el operativo efectivos de la Comisaría Segunda de Pergamino, la Patrulla Urbana Municipal y personal de Seguridad Vial, además de peritos que trabajan para establecer las circunstancias precisas del vuelco.

Tras el accidente, parte del ganado quedó esparcido sobre la calzada y la banquina, por lo que la zona fue inicialmente custodiada. Sin embargo, algunas personas se acercaron y comenzaron a faenar a los animales en plena vía pública, un momento que fue registrado en videos y generó fuerte rechazo en redes sociales y entre la comunidad, que cuestionó la conducta de quienes participaron de la faena.

Ante antecedentes de situaciones similares en rutas bonaerenses, la policía implementó una custodia preventiva del ganado restante hasta que la empresa propietaria pudo realizar el transbordo de la hacienda y evitar nuevos incidentes.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y sigue bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín junto al Destacamento Vial Pergamino, mientras se espera el análisis de los peritajes para completar el informe técnico sobre el siniestro.