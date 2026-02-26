El salario pretendido promedio que los candidatos a empleo solicitan en sus búsquedas en Argentina cayó en enero de 2026, ubicándose en 1.699.284 pesos mensuales, lo que representa un descenso del 1,87% respecto al mes anterior y se sitúa por debajo de la inflación mensual observada, que fue de 2,9%.

Este dato surge del último Index del Mercado Laboral de la plataforma de empleo Bumeran, que monitorea las aspiraciones salariales expresadas por quienes buscan trabajo en diferentes sectores y niveles de experiencia. La tendencia refleja un ajuste en las expectativas de los postulantes ante un contexto económico complejo.

En términos interanuales, las pretensiones salariales sí aumentaron 23,15% respecto a enero de 2025, pero ese crecimiento quedó también rezagado frente a la inflación acumulada en los últimos doce meses (32,4%), lo que muestra una pérdida de poder de negociación en términos reales.

El análisis por nivel de experiencia revela diferencias: los puestos de supervisor y jefe alcanzaron un promedio cercano a 2,595 millones de pesos mensuales, mientras que en las categorías semi senior y senior el promedio fue de 1,672 millones, registrando incluso una baja respecto al mes anterior. En el segmento junior, la aspiración promedió 1,279 millones de pesos mensuales.

Por sectores, áreas como Producción, Abastecimiento y Logística lideraron las expectativas salariales entre los perfiles de menor experiencia, mientras que la categoría Comercial presentó un incremento mensual destacado en las pretensiones de quienes buscan empleo.

El descenso en las expectativas salariales en este comienzo de año se interpreta como un ajuste de los candidatos frente a las condiciones económicas actuales, donde la inflación sigue presionando y las posibilidades de recomposición de ingresos reales se mantienen limitadas.