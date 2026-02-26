La posibilidad de que Mirtha Legrand cambie de canal y aterrice en Telefe generó sorpresa en el ambiente televisivo argentino. Según informó el periodista Carlos Monti, la conductora estaría evaluando despedirse de El Trece (donde actualmente conduce programas desde hace años) y concretar su desembarco en Telefe en 2027, lo que marcaría un cambio histórico en su carrera.

El rumor se reavivó tras tensiones internas en El Trece por cambios en la producción de sus ciclos, que incluyeron la pérdida de colaboradores cercanos, generando malestar público de Legrand hacia las autoridades del canal. Esta situación alimentó especulaciones sobre la posibilidad de que la diva de la televisión argentina decida no renovar su contrato cuando termine el vínculo vigente a fin de año.

La propuesta de Telefe sería estratégica, no sólo para atraer a una figura con décadas de trayectoria, sino también para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand con un programa propio en la pantalla del canal líder, algo que hasta ahora no ha ocurrido en la historia de sus ciclos televisivos.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial ni por parte de Legrand ni de las autoridades de Telefe o El Trece. El propio entorno de la conductora mantiene un perfil reservado, aunque la expectativa mediática por un posible anuncio sigue en aumento.

De concretarse el pase, sería un momento histórico en la televisión abierta argentina, ya que implicaría el fin de una relación de décadas con El Trece y el inicio de una nueva etapa para una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional.