El presidente de la Nación, Javier Milei, inaugurará el año legislativo este jueves en un acto previsto en horario prime time, ante la Asamblea Legislativa, donde además de rendir cuentas ante el Congreso planteará una hoja de ruta para 2026 con sus principales lineamientos de gestión. La convocatoria fue confirmada oficialmente por fuentes del oficialismo y pone el foco en una agenda económica y de reformas estructurales que marcarán el rumbo político del año.

El discurso de apertura de sesiones ordinarias llegará en un contexto de alta expectativa política, con la gestión enfrentando desafíos como la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de fortalecer el crecimiento económico y la inflación, además de prometer cambios institucionales que el presidente ha planteado como metas centrales de su gobierno. La elección de un horario de máxima audiencia responde a la intención de transmitir a la ciudadanía los objetivos prioritarios para el año.

Publicidad

Entre los ejes que se esperan en su mensaje, según el oficialismo, se encuentran la profundización de medidas económicas orientadas a la estabilidad macroeconómica, la reducción del déficit fiscal, el impulso de incentivos a la inversión privada y la reforma de leyes consideradas “obsoletas” por la Casa Rosada. Además, podría anunciar propuestas para avanzar en cambios en el sistema previsional, laboral y en el funcionamiento del Estado.

La elección de presentar la hoja de ruta en el inicio del año legislativo responde a la intención de Milei de marcar la agenda política desde temprano en la gestión anual del Congreso. Su administración buscará consolidar apoyos dentro de la coalición oficialista y responder a las demandas de gobernadores y sectores productivos sobre la marcha de la economía.

Publicidad

La sesión de apertura, que contará con la presencia de legisladores de ambas cámaras, autoridades del Poder Judicial y representantes de distintos sectores de la sociedad, será el primer gran acto político del año y servirá como plataforma para que el presidente exponga sus prioridades, consolide mensajes clave y trace los objetivos que buscará avanzar durante 2026.