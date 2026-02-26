El banco de inversión estadounidense JP Morgan, uno de los más influyentes en los mercados financieros globales, difundió recientemente su último informe de estrategia en renta variable con recomendaciones concretas para orientarse en inversiones en 2026.

JP Morgan aconseja a los inversores incluir en sus carteras valores asociados a cinco grandes temas de inversión que, según sus analistas, podrían ofrecer mejores oportunidades de crecimiento y diversificación frente a los vaivenes actuales del mercado.

Las cinco áreas destacadas por el banco son:

Value (acciones de valor): empresas con precios relativamente bajos en relación con sus fundamentales, que pueden beneficiarse de recuperación económica o de estabilidad en sectores tradicionales. Small Caps (pequeñas capitalizadas): compañías de menor tamaño de mercado que, en períodos de crecimiento económico o de recuperación del consumo, suelen tener mayor recorrido de valorización. Cíclicos: sectores ligados a la economía real (como industrial y consumo discrecional) que pueden ganar tracción si la actividad económica se acelera. Mercados emergentes: activos de países fuera de los mercados desarrollados, que pueden ofrecer rendimientos superiores asociados a dinámicas de crecimiento demográfico o productivo. Acciones internacionales: exposición global más allá del mercado estadounidense, para diversificar riesgos geográficos y capturar oportunidades en distintas regiones.

Más allá de estos cinco enfoques, JP Morgan también detalló inversiones temáticas con foco en Europa y otros mercados, con énfasis en sectores como tecnología, energía y salud que reflejan tendencias globales de largo plazo.

Las recomendaciones surgen en un contexto de incertidumbre política y económica global, donde los inversores demandan estrategias que equilibren crecimiento con gestión de riesgos ante posibles giros en las tasas de interés, inflación y tensiones geopolíticas.