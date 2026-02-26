El “Último Primer Día” (UPD) es un festejo que realizan alumnos de sexto año antes de iniciar su último ciclo escolar. Se trata de reuniones nocturnas que culminan con el ingreso de los estudiantes al colegio sin dormir. Guillermo Gelves, subsecretario de la División Leyes Especiales de la Policía de San Juan, dio su postura y explicó a DIARIO HUARPE por qué está mal: “Es un evento social informal, no está regulado”.

Según detalló, no se trata de una actividad organizada por los establecimientos educativos ni avalada por el Ministerio de Educación. “Es algo privado del alumnado. No es una actividad que esté regulada”, remarcó.

Sobre las zonas, los operativos policiales suelen concentrarse en fincas, cabañas y espacios alquilados en zonas rurales o semiurbanas. Las áreas más frecuentes son en Santa Lucía, Pocito, Albardón y sectores alejados donde se alquilan predios para eventos. “Muchas veces son dos o tres colegios que alquilan un lugar determinado para celebrar”, indicó Gelves.

El problema, según la Policía, es que estos espacios generalmente no están habilitados para este tipo de encuentros y carecen de medidas mínimas de seguridad.

Controles y prevención

La Policía desplegará operativos especiales durante los días previos al inicio de clases y continuará con controles en jornadas posteriores, ya que algunos cursos postergan el festejo.

“Es un operativo grande el día previo y después seguimos atentos”, señaló el subsecretario. Si se detecta previamente el lugar donde se realizará el evento, se intenta notificar para evitarlo. Sin embargo, muchas veces los organizadores cambian de sitio a último momento.

¿Por qué son ilegales?

Los UPD se consideran contravencionales para la Policía, puesto que:

Se realizan en lugares no habilitados.

No hay responsables formales del evento.

Participan menores sin supervisión adecuada.

Se detecta consumo de alcohol.

“Se tiene que infraccionar porque no son lugares habilitados, hay menores que no están con los padres y no hay responsable de la conducta de los chicos”, explicó el funcionario.

Además, advirtió que en muchos casos hay piletas, consumo de alcohol y situaciones de riesgo. “Es muy informal el festejo y no reúne medidas mínimas de seguridad”, sostuvo. Por eso, Gélves aclaró que suelen ser catalogadas como fiestas clandestinas.

Qué contravenciones se labran y a quiénes

Cuando la Policía detecta un UPD, se labran actas de infracción:

Al propietario del lugar alquilado.

A los padres o progenitores de los menores.

“Se infracciona al dueño del local y se infracciona a los progenitores”, confirmó Gelves. Sobre la multa, las actuaciones luego pasan al Juzgado de Paz o Justicia de Faltas, donde se determina la multa correspondiente. 'Si hubiera delitos mayores (como robos o lesiones graves), la intervención ya no sería contravencional, sino penal', añadió el funcionario.

¿Cuándo es seguro celebrarlo?

Desde la División Leyes Especiales apelan principalmente a la responsabilidad de los adultos.

“Se apela a que los padres tomen conciencia. Si los dejan ir, que estén con ellos y que tengan la precaución de que no consuman alcohol”, afirmó Gelves.

En ese contexto, la única forma de reducir riesgos es garantizar supervisión adulta, evitar el consumo de alcohol y elegir espacios habilitados. Mientras tanto, la Policía ya confirmó que los controles estarán activos para prevenir situaciones de riesgo y aplicar sanciones cuando corresponda.