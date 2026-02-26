La empresa Aires del Sur no se presentó al mediodía del martes a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial en el marco de la conciliación obligatoria vigente, este hecho profundizó el conflicto que mantiene con sus trabajadores en Río Grande, Tierra del Fuego.

De acuerdo con lo confirmado por delegados de planta a medios locales, ni directivos ni apoderados de la firma asistieron al encuentro. Ante esta situación, se fijó una nueva audiencia para el viernes a las 11 hs. en la sede laboral provincial.

La ausencia empresaria generó malestar entre los operarios, que reclaman el pago de salarios adeudados, aseguran que llevan dos meses sin cobrar, y garantías sobre la continuidad laboral. En las últimas horas, los trabajadores decidieron ocupar la planta ante el temor de un posible cierre.

En este contexto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande convocó a un acto para este jueves a las 15:30 hs. frente a la fábrica, con el objetivo de visibilizar el reclamo y sumar el respaldo de sectores gremiales, políticos y sociales.

Desde el sindicato advirtieron que, si no se registran avances en la próxima audiencia del viernes, evaluarán nuevas medidas de fuerza. El conflicto afecta de manera directa a 140 familias, 113 de ellas representadas por la organización sindical, que exigen el pago de las deudas salariales y precisiones sobre la continuidad operativa de la compañía.

Aires del Sur se dedica a la fabricación de equipos de aire acondicionado con tecnología de la firma israelí Electra CP. En el mercado argentino comercializa las marcas Electra y Fedders.

El conflicto se enmarca en un contexto más amplio de suspensiones y cierres que comienza a impactar en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, en medio de la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei y la caída del consumo interno.

Además, la empresa enfrenta un horizonte desafiante: el próximo año vencen las medidas antidumping para los aires acondicionados, lo que podría facilitar el ingreso masivo de productos importados, especialmente de origen chino.



