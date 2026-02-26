El periodista Ángel de Brito aseguró recientemente que no se conoce el paradero actual de Leevon Kennedy, una figura mediática que ganó notoriedad en la televisión argentina por sus declaraciones excéntricas y relatos vinculados a supuestas conexiones con la familia Kennedy de Estados Unidos.

La afirmación del conductor se produjo durante el programa Story Time, donde relató que en el pasado recibió mensajes inquietantes de Leevon en los que ella aseguraba temer por su vida, incluyendo afirmaciones sobre amenazas vinculadas al expresidente Donald Trump y agencias de inteligencia como la CIA o el FBI. Sin embargo, al intentar encontrar esos mensajes en su teléfono, De Brito no logró hallarlos y observó que el contacto ya no aparecía en su lista de WhatsApp, lo que encendió alarmas entre los presentes.

Leevon Kennedy, recordada por afirmar ser hija no reconocida de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, mantuvo profilo público durante años con historias personales sorprendentes y teorías poco convencionales. El perfil de Instagram asociado a la figura está inactivo desde septiembre de 2025, lo que ha contribuido a la incertidumbre en torno a su situación actual.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de una denuncia por averiguación de paradero ni datos verificados sobre su ubicación. La preocupación surgió más por la falta de actividad en sus redes y la imposibilidad de De Brito de contactarla o localizar los mensajes, más que por una información formal emitida por autoridades o familiares.

Mientras tanto, la declaración del conductor reavivó el interés mediático sobre la figura de Leevon Kennedy y las circunstancias de su ausencia, dejando abierta la posibilidad de que haya decidido alejarse voluntariamente de los medios o que su silencio sea resultado de razones personales.