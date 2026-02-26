El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la economía argentina mostró un crecimiento interanual del 3,5 % en diciembre de 2025 y un aumento acumulado del 4,4 % en el año pasado, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). A pesar de estos datos, el desempeño sectorial revela una economía con crecimiento heterogéneo y signos de estancamiento en sectores clave.

El repunte de diciembre estuvo muy concentrado en tres sectores específicos: el agro, impulsado por una cosecha récord de trigo; la intermediación financiera y la minería. Estos rubros explicaron casi el 80 % del crecimiento observado en el último mes del año. Sin ese aporte, el avance económico hubiera sido considerablemente menor.

Publicidad

En contraste, sectores fundamentales como la industria manufacturera, la construcción y actividades vinculadas al consumo interno muestran señales de debilidad persistentes. La producción industrial retrocedió en términos mensuales y no logró consolidar una recuperación sostenida, mientras que la confianza del consumidor y el empleo privado formal permanecen estancados o en retroceso.

La industria, por ejemplo, experimentó una caída en su producción mensual en diciembre y se ubicó por debajo de los niveles del trimestre anterior. Además, indicadores como la caída en las importaciones y el bajo dinamismo del empleo privado reflejan que la demanda interna no logra despegar con fuerza.

Publicidad

Asimismo, datos complementarios señalan que el consumo masivo y otros indicadores de la actividad económica ya entrados en 2026 muestran contracciones o estancamientos, lo que profundiza la incertidumbre sobre la consolidación de una recuperación económica más amplia.

Los analistas consultados por firmas privadas proyectan que para 2026 la economía podría crecer por debajo del 3 % anual nuevamente, con un impulso sostenido principalmente por sectores vinculados a recursos naturales y servicios financieros, mientras que el resto de la economía enfrenta obstáculos significativos en su dinamismo productivo.

Publicidad

En resumen, aunque el crecimiento registrado en diciembre y el cierre positivo de 2025 ofrecen señales alentadoras, la brecha entre sectores pujantes y los que aún muestran estancamiento plantea desafíos para lograr un crecimiento económico más equilibrado y sostenible a lo largo de 2026.