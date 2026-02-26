Un intenso operativo de búsqueda continúa en el norte de la provincia de Santa Fe para dar con Marcelo Boschi, un empresario de 55 años que desapareció mientras navegaba el martes por la mañana en el Riacho Correntoso. La embarcación fue encontrada sin ocupantes y a la deriva, lo que encendió la alarma entre familiares y autoridades.

Boschi, oriundo de Reconquista, es conocido en la región por sus trabajos como carpintero y por ser propietario de la firma “De Buena Madera”. También integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista y participó en actividades del Rotary Club local.

Publicidad

Según las reconstrucciones de las autoridades, el empresario zarpó solo alrededor de las 05:00 hs desde la Guardería Amarras con destino a la localidad de Goya. Una cámara de seguridad lo captó navegando río arriba alrededor de las 5.55 hs, pero luego dejó de responder a mensajes y llamadas, lo que puso en alerta a sus allegados.

Horas más tarde, su lancha, un casco tipo Tracker Cargo de 6,40 m con motor Yamaha de 115 hp y el nombre de su empresa, fue hallada unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sin ocupantes y a la deriva. Al momento del zarpe llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera, de acuerdo con los informes oficiales.

Publicidad

Pescadores de la zona declararon que se cruzaron con Boschi y conversaron brevemente antes de que la embarcación fuera vista más tarde sin tripulante. El hallazgo impulsó la puesta en marcha de un amplio operativo que incluye patrullajes fluviales, sobrevuelos y rastrillajes en la región para intentar localizar al empresario.

Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre el paradero de Boschi ni sobre qué pudo haber ocurrido tras el hallazgo de su embarcación. Familiares, amigos y autoridades mantienen la esperanza de encontrarlo y no descartan ninguna hipótesis sobre la misteriosa desaparición.