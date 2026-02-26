Una escuela primaria de Villa Gobernador Gálvez fue atacada a tiros durante la madrugada de este miércoles, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes policiales. El hallazgo se realizó en la mañana, cuando un alumno encontró en la vereda dos vainas servidas calibre 9 mm frente al edificio educativo.

El hecho se produjo en la Escuela Primaria N° 1271 “Alicia Moreau de Justo”, ubicada en Maipú al 100, en esa ciudad vecina a Rosario. El alumno le entregó los proyectiles a una autoridad escolar poco después de las 11 de la mañana, lo que motivó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de su sitio web oficial.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez se hicieron presentes en el establecimiento y constataron dos impactos de bala: uno sobre el portón de ingreso al comedor escolar y otro sobre la fachada del edificio. Hasta el momento no se reportaron daños graves ni víctimas humanas.

La investigación preliminar busca determinar cuándo ocurrieron los disparos y la mecánica del ataque, ya que no está claro si los tiros fueron dirigidos específicamente contra la escuela o formaron parte de un episodio de violencia en la zona. Las autoridades ordenaron pericias, recolección de imágenes de videovigilancia y toma de testimonios para avanzar con las actuaciones.

Hasta ahora no se han informado detenciones ni hipótesis oficiales sobre los autores, aunque el caso se suma a otros hechos recientes de violencia armada en el área metropolitana de Rosario. Las clases continuaron con normalidad tras el hallazgo, aunque el episodio generó preocupación entre docentes y familias de la comunidad educativa.