Luego de la polémica por el escandaloso artículo 44 del proyecto de ley de Reforma Laboral del Gobierno nacional, el senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, advirtió igualmente que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad.

En una entrevista con Infobae, señaló: “Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”.

En la misma línea, indicó que “con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema” porque para LLA es de suma importancia cortar con las licencias exageradas y abusivas, como las que “sufren tanto en lo privado como en el sector público”.

La controversia había surgido durante el debate, cuando se discutió el artículo 44 del proyecto que anunciaba recortes salariales vinculados a las enfermedades que podrían atravesar los trabajadores.

Ese punto proponía reducir el pago de salarios durante las licencias por enfermedad al 50% o 75%, lo cual generó un amplio rechazo social y sindical e incluso los bloques dialoguistas (como el PRO y la UCR) presionaron para retirar el punto debido al costo político que implicaba.

Finalmente, La Libertad Avanza decidió eliminar dicho artículo, mientras que continúa vigente el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago del 100% de la remuneración durante las licencias médicas.