Torneo Clausura: hora y cómo ver River Plate vs. San Martín de San Juan

Este domingo 31 de agosto, el Estadio Monumental será el escenario de un enfrentamiento por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025, donde River Plate recibirá a San Martín de San Juan. A pesar de la notable diferencia en las estadísticas, el partido promete ser un duelo de estrategias: River buscará mantener su liderazgo, mientras que el equipo sanjuanino intentará dar la sorpresa y consolidar sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Martín Demichelis llega al encuentro como líder indiscutible, con 12 puntos en seis partidos, resultado de tres victorias y tres empates. Su defensa ha sido una de las más sólidas del torneo, permitiendo apenas cuatro goles. En su último encuentro, River igualó 1-1 con Lanús, un resultado que, aunque se consiguió con un empate sobre el final, fue suficiente para mantenerlo en la cima de la tabla.

Por su parte, el "Verdinegro" se encuentra en la zona de clasificación con ocho puntos en seis jornadas, tras dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Si bien ha mostrado altibajos en su desempeño, logrando victorias ajustadas y empates importantes, el equipo de Leandro Romagnoli se ha destacado por su orden defensivo. Sin embargo, su rendimiento como visitante ha sido irregular, un factor que podría ser determinante en este enfrentamiento.

River Plate y un duro desafío por delante

El historial entre ambos equipos favorece claramente a River Plate. De los 10 partidos disputados desde 2007, el “Millonario” ha ganado seis, mientras que San Martín solo ha conseguido dos victorias, con dos empates. El último encuentro, en febrero de 2025, resultó en una victoria 2-0 para River con goles de Miguel Borja y Franco Mastantuono, lo que subraya la superioridad histórica del conjunto de Núñez.

El partido está programado para las 19:15 (hora de Argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN Premium. Los aficionados también podrán seguir la acción a través de plataformas de streaming como Flow, Directv Go y Telecentro Play. Con la temporada en pleno desarrollo, este partido será crucial para ambos equipos en su lucha por alcanzar sus respectivos objetivos.