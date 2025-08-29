Histórico: Dana White confirma el evento de UFC en la Casa Blanca

En un anuncio que ha generado gran revuelo en el mundo de las artes marciales mixtas, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, confirmó que la compañía celebrará un evento en la Casa Blanca el 4 de julio de 2026. La velada coincidirá con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, un evento que marcará un hito en la historia de la organización y del deporte.

A través de un video compartido en sus redes sociales, White puso fin a las especulaciones que habían circulado en los últimos meses sobre la posibilidad de este histórico evento. "La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó el directivo, lo que confirma que el plan está en pleno desarrollo.

La idea de llevar la UFC a la residencia presidencial surgió del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El pasado mes de julio, Trump había expresado su deseo de organizar un combate en los terrenos de la Casa Blanca para conmemorar el aniversario de la independencia, con una asistencia prevista de más de 20.000 espectadores. La confirmación de White materializa este proyecto, que refleja la relación de amistad entre el presidente y el mandamás de la UFC.

Un espectacular evento de UFC se hará realidad

Este evento representa un momento sin precedentes para la UFC, que consolidará su posición como una de las ligas deportivas más influyentes del mundo. La celebración en la Casa Blanca no solo ofrecerá un escenario único para los combates, sino que también será una poderosa declaración sobre el lugar de las artes marciales mixtas en la cultura deportiva y social del país.

La noticia, que ha sido recibida con entusiasmo por los aficionados, destaca la capacidad de la UFC para romper barreras y alcanzar nuevos públicos. Con la fecha fijada para uno de los eventos más significativos en la historia de los Estados Unidos, se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre los combates y los preparativos para este histórico espectáculo.