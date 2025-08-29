La Justicia ordenó una nueva serie de allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en las oficinas de la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de coimas que involucra a funcionarios del Gobierno. Las medidas forman parte de la búsqueda de documentación que permita profundizar la investigación, originada tras la difusión de audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron además el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Spagnuolo y de los directivos de la firma farmacéutica, con el objetivo de esclarecer el circuito de retornos que se sospecha habría operado en torno a contrataciones vinculadas a la agencia.

Las actuaciones judiciales se suman a otras medidas dispuestas en las últimas semanas y ponen el foco en la presunta connivencia entre funcionarios y empresarios del sector, en un caso que ha generado fuerte repercusión por la sensibilidad del área involucrada y por la magnitud de los fondos en juego.