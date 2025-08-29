Economía > Divisa
El dólar oficial opera a la baja tras las nuevas restricciones a los bancos
POR REDACCIÓN
El dólar oficial ha mostrado una notable retracción en los últimos días, operando a la baja por cuarta jornada consecutiva en los segmentos mayorista y minorista. Esta tendencia marca un punto de inflexión, ya que la divisa estadounidense se dirige a anotar su primera caída mensual durante el gobierno de Javier Milei, luego de haberse disparado un 14% en julio.
La baja es atribuida a diversos mecanismos implementados por las autoridades oficiales para contener la liquidez de pesos en el mercado, la cual se generó producto del fin de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs). Entre las medidas más recientes, el Banco Central (BCRA) lanzó nuevas restricciones para el manejo de divisas por parte de las entidades bancarias.
En el detalle de la jornada, el dólar mayorista, considerado la referencia del mercado, registra una baja de $12, lo que representa una caída del 0,9%, ubicándose en $1.321. Por su parte, el dólar minorista promedio de las entidades financieras, según el Banco Central, retrocedió a $1.337,78 para la venta.
Específicamente en el Banco Nación (BNA), el valor del dólar retrocede un 0,7%, cotizando a $1.335. Como consecuencia, el dólar tarjeta o turista, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el valor minorista, se posiciona en $1.735,5.
En el segmento de los dólares paralelos, también se observan movimientos a la baja. El dólar MEP cede un 0,7%, cotizando a $1.335,14. En tanto, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) muestra una leve pérdida del 0,1%, ubicándose en $1.340,13. A diferencia de los otros segmentos, el dólar blue se mantiene estable en $1.350, según un relevamiento realizado en las cuevas de la city.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.
