La Comisaría 6° de la Departamental N° 5 Sur informó sobre la aprehensión de un joven por tenencia ilegítima de arma de guerra en Villa Guzmán, en Rawson. El hecho ocurrió a las 2.20 horas en la calle Cenobia Bustos, donde personal policial fue comisionado tras recibir una alerta sobre tres individuos que intentaban ingresar a una panadería.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que emprendieron la fuga al notar la presencia policial. Durante la huida, uno de ellos arrojó una mochila que fue recuperada y revisada por los agentes. En su interior se halló un arma de fuego de fabricación casera, conocida como tumbera, que contenía un cartucho.

A raíz del procedimiento, se secuestró el arma y se detuvo a dos jóvenes, entre ellos a Lautaro Uriel Acevedo, de 18 años, con domicilio en el lugar del hecho. La propietaria de la vivienda, una mujer de 90 años, manifestó que el detenido es su sobrino y que conviven en la misma residencia.

La ayudante fiscal Amalia Bustos ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia en el marco de la causa por tenencia ilegítima de arma de guerra.