Se informó sobre un importante procedimiento realizado este jueves 28 de agosto de 2025 en el Barrio India Mariana, Carpintería, Pocito, que culminó con la aprehensión de un individuo por tentativa de robo.

Según los detalles proporcionados, personal policial fue comisionado al lugar tras recibir una alerta del operador de Trueno Halcón. Al llegar a la escena, los efectivos se encontraron con dos ciudadanos que ya tenían aprehendido a un sujeto de sexo masculino, quien había intentado cometer un robo en una vivienda del barrio.

Inmediatamente, se constató que una de las ventanas de la propiedad había sido violentada, y en el lugar se encontró una ancha de mano, herramienta que presumiblemente fue utilizada para forzar el acceso.

El acusado fue identificado como Fernando Emanuel González Castro, con domicilio en Villa del Mar Sur, Rawson. Tras su aprehensión, se dispuso el inicio del proceso especial de Flagrancia contra el implicado, lo que implica un juicio rápido ante la evidencia del delito.