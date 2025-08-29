Huarpe Deportivo
El director de Williams defiende a Franco Colapinto tras críticas de Alpine
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
En medio de una temporada con grandes desafíos para el piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, el director de Williams, James Vowles, ha salido en su defensa. Sus declaraciones surgen como respuesta a los comentarios de Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien admitió que tanto él como su equipo quizás hayan presionado demasiado a Colapinto y a su compañero Jack Doohan.
Durante una conferencia de prensa en el circuito de Zandvoort, Briatore se mostró autocrítico al reflexionar sobre la decisión de reemplazar a Doohan con Colapinto durante la temporada. “Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano”, afirmó el italiano. Además, sugirió que el ascenso del argentino pudo haber sido prematuro: “Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1”, y concluyó tajantemente: “No estoy contento con los resultados, realmente no es lo que espero de Colapinto”.
Ante las palabras de Briatore, James Vowles, quien le dio a Colapinto su primera oportunidad como titular en 2024, salió al cruce y puso de manifiesto el efecto de la presión en los jóvenes talentos. Vowles explicó que un piloto puede rendir mucho más “cuando la presión no está, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”. Como ejemplo, recordó la primera práctica libre de Colapinto en Silverstone, donde su mensaje al piloto fue que “se relajara y disfrutara del momento”. El resultado fue una “actuación sobresaliente” por parte del argentino.
Gran apoyo para Franco Colapinto
Vowles también hizo hincapié en la dificultad de la Fórmula 1 actual, donde "tres décimas separan a toda la parrilla". Según el director de Williams, en este entorno, cualquier error, por mínimo que sea, puede tener un impacto significativo y dejar al piloto en el último lugar. Este escenario, sumado a la presión, hace que el desafío para los competidores sea mucho mayor que en temporadas anteriores.
El futuro de Colapinto, de 22 años, en Alpine sigue siendo incierto. El piloto no ha logrado sumar puntos hasta ahora y se encuentra bajo constante evaluación, con el objetivo de igualar el desempeño de su compañero Pierre Gasly. La reciente publicación de la grilla de pilotos para el próximo año, donde el asiento de Alpine aparece sin confirmar, subraya la incertidumbre y la alta competencia que enfrentará el argentino hasta el final del calendario.
