La jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, que se llevó a cabo este viernes 29 de agosto de 2025, vio una destacada actuación del piloto argentino Franco Colapinto en la segunda práctica libre (FP2). El joven piloto de Alpine logró escalar hasta la novena posición tras realizar una "muy buena vuelta" con neumáticos blandos, quedando "a poco más de un segundo de Lando Norris".

Esta performance representa una importante remontada para Colapinto, quien en la primera práctica libre (FP1) había finalizado en el 18º puesto con un tiempo de 1:12.276, ubicándose a casi dos segundos del líder de esa sesión, Lando Norris, quien marcó 1:10.278. El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, había terminado décimo en la FP1.

La FP2 en el circuito de Zandvoort comenzó con pronóstico de lluvia y algunas gotas ya caían en ciertas zonas. Colapinto inició la sesión marcando un primer tiempo de 1:13.082 con neumáticos medios, lo que lo posicionó en el 17º lugar inicialmente. Aunque posteriormente mejoró sus tiempos con medios, se mantuvo en la 18ª posición por un tiempo, a 1.625 de Niko Hülkenberg, quien lideraba momentáneamente la sesión.

La práctica estuvo interrumpida en varias ocasiones. Primero, una bandera roja se activó debido a un "durísimo accidente de Lance Stroll" en la curva 3, quien había tenido una buena actuación en la primera práctica. Más tarde, un Virtual Safety Car fue necesario cuando el Racing Bulls de Isack Hadjar sufrió problemas en su motor, obligando al piloto francés a abandonar. La sesión volvió a ser detenida por otra bandera roja tras un "leve accidente" de Alex Albon, que lo dejó estancado en la leca.