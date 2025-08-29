El reconocido músico y compositor Pedro Aznar se presentará el próximo domingo 7 de septiembre a las 20.00 hs pen el Teatro Sarmiento de San Juan, en el marco de la celebración por sus cincuenta años de carrera artística. El recital repasará las distintas etapas de su extensa trayectoria, que incluye su participación en grupos emblemáticos como Serú Girán y Alas, además de su trabajo solista y colaboraciones internacionales.

El evento tendrá lugar en el coliseo ubicado en el centro de la ciudad de San Juan, con un sistema de plateas con valores diferenciados según la ubicación. Las localidades para platea baja oscilan entre los $30.000 y $50.000, mientras que las ubicaciones en pullman tienen un valor de $30.000. Las entradas se encuentran disponibles en las boleterías del teatro, en el local comercial Hoffmann y a través de la plataforma digital EntradaWeb.

La presentación forma parte de una gira nacional que conmemora las cinco décadas de carrera del artista, quien ha mantenido una constante actividad creativa desde sus inicios en Madre Atómica en 1975. Aznar desarrolló una prolífica trayectoria que incluye su participación en formaciones legendarias del rock argentino, su etapa internacional con el Pat Metheny Group -con el que obtuvo tres premios Grammy en la categoría Mejor Performance de Jazz Contemporáneo- y numerosas colaboraciones con artistas de renombre internacional.

El repertorio del concierto incluirá tanto material de su etapa en Serú Girán -banda que integró junto a Charly García, David Lebón y Oscar Moro- como composiciones de su carrera solista y trabajos instrumentales. Aznar es reconocido por su versatilidad como multiinstrumentista, destacándose especialmente como bajista, guitarrista y vocalista, además de su dominio de instrumentos de viento y teclados.