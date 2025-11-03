Tragedia en el Circulo de Oficiales: el festejo de un gol habría hecho caer el arco que mató al chico de 13 años

Una tarde de festejo familiar se transformó en tragedia este domingo en el Camping del Círculo de Oficiales de Rawson. Páez, un niño de 13 años, falleció luego de que un arco de fútbol se desplomara sobre su rostro mientras celebraba un gol durante un partido con otros chicos. Su padre, que se encontraba en el lugar, vio todo el accidente y corrió a auxiliarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.45, durante el cumpleaños de un primo del menor. En un momento de euforia tras anotar un gol, Martín se trepó al travesaño del arco y comenzó a balancearse. La estructura metálica, incapaz de soportar su peso, se vino abajo y lo golpeó en la cabeza, provocándole lesiones graves.

Testigos del hecho relataron que el padre del niño fue el primero en socorrerlo, mientras se esperaba la llegada de la ambulancia del Sistema de Emergencias 107. Martín fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, pero durante el trayecto comenzó a convulsionar. Pese a los esfuerzos de reanimación, los médicos no pudieron salvar su vida.

En el lugar trabajaron personal de Policía Científica, Brigada de Investigaciones y funcionarios de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI). Se secuestró el arco involucrado para realizar pericias, así como prendas con manchas de sangre y el cuerpo de la víctima para determinar las causas exactas de la muerte mediante una autopsia.

El caso está a cargo del fiscal Dr. Francisco Nicolía y su ayudante, el Dr. Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes investigan las circunstancias del accidente y evalúan posibles responsabilidades.

La comunidad de Rawson se encuentra consternada por la pérdida de Martín, recordado como un niño lleno de energía y alegría, cuyo entusiasmo por el fútbol terminó en una tragedia irreversible.