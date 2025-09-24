El aumento de compras internacionales realizadas a través de plataformas como Shein y Temu ha generado un crecimiento notable en los envíos que ingresan a la Argentina. Para garantizar que estos paquetes lleguen sin inconvenientes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un procedimiento obligatorio que deben seguir los usuarios.

Todos los envíos internacionales son sometidos a controles aduaneros antes de su entrega final. Aunque las plataformas suelen enviar notificaciones, la confirmación oficial del ingreso depende de un trámite que debe realizar el comprador a través del sistema de ARCA. No cumplir con este paso puede ocasionar demoras o incluso impedir la recepción de futuros envíos.

ARCA informó que los compradores deben ingresar al portal web de la agencia con su CUIT y Clave Fiscal para acceder a la sección "Envíos Postales Internacionales" y confirmar la recepción de cada paquete. Este trámite debe efectuarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.

En caso de que el comprador no valide la recepción en ese plazo, el sistema bloquea la posibilidad de recibir nuevos paquetes hasta que se justifique la falta de confirmación. Este requisito es obligatorio para todas las compras internacionales y no contempla excepciones.

Si bien Correo Argentino es responsable de la entrega física de los paquetes, la validación digital recae en el usuario. Según ARCA, este procedimiento es fundamental para ordenar el sistema y asegurar que cada envío cumpla con la normativa vigente.

Recientemente, circularon rumores sobre un supuesto bloqueo a las compras en Shein; sin embargo, ARCA desmintió esas versiones y aclaró que "el proceso sigue igual, no se generó ningún requisito adicional".

Las modificaciones actuales están vinculadas al Régimen de Courier, que regula las importaciones particulares. Entre las reglas establecidas se encuentran un límite de tres unidades del mismo producto por paquete, un peso máximo de 50 kilogramos por envío y un valor total que no debe superar los 3.000 dólares. Además, se confirmó que el sistema debe utilizarse exclusivamente para consumo personal y no con fines comerciales.

Estos ajustes buscan evitar que el régimen se use para importaciones comerciales no declaradas y mejorar el control sobre el ingreso de mercaderías. Aunque no modifican el proceso de compra en plataformas como Shein y Temu, exigen que los usuarios sean más precisos al completar las declaraciones.

Para los compradores argentinos, comprender estas normas y respetar los plazos de validación es la manera más eficaz de evitar demoras y garantizar que sus pedidos lleguen correctamente.