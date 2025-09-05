Publicidad
Transporte PAP busca sumar personal de RRHH a su equipo

La empresa abrió una convocatoria para incorporar un Analista Junior de Recursos Humanos. Se requiere formación en RRHH o afines, manejo de herramientas de gestión y disponibilidad inmediata.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La convocatoria está orientada a perfiles proactivos, con ganas de aprender y capacidad de trabajar en equipo. Foto: Gentileza

La firma PAP Transporte y Logística anunció la apertura de una búsqueda laboral para sumar a su equipo un Analista Junior de Recursos Humanos. La convocatoria está orientada a perfiles proactivos, con ganas de aprender y capacidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante.

Requisitos

  • Formación o estudios en Recursos Humanos, Administración o carreras afines.
  • Experiencia o prácticas en el área de RRHH, preferentemente en servicios mineros o empresas relacionadas.
  • Conocimiento o experiencia en procesos de reclutamiento, selección y gestión de personas.
  • Manejo de herramientas de Microsoft Office y plataformas de gestión.
  • Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.

La empresa remarcó que busca incorporar un perfil con actitud y compromiso, que pueda aportar al área de Recursos Humanos y acompañar el crecimiento de la compañía.

Quienes estén interesados en postularse podrán hacerlo de manera rápida y sencilla a través del formulario disponible en el siguiente link: https://widu.digital/cv/getCv?u=4e951936957c783062a399c629ce9a95 

 

 

