Transporte PAP busca sumar personal de RRHH a su equipo
La firma PAP Transporte y Logística anunció la apertura de una búsqueda laboral para sumar a su equipo un Analista Junior de Recursos Humanos. La convocatoria está orientada a perfiles proactivos, con ganas de aprender y capacidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante.
Requisitos
- Formación o estudios en Recursos Humanos, Administración o carreras afines.
- Experiencia o prácticas en el área de RRHH, preferentemente en servicios mineros o empresas relacionadas.
- Conocimiento o experiencia en procesos de reclutamiento, selección y gestión de personas.
- Manejo de herramientas de Microsoft Office y plataformas de gestión.
- Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.
La empresa remarcó que busca incorporar un perfil con actitud y compromiso, que pueda aportar al área de Recursos Humanos y acompañar el crecimiento de la compañía.
Quienes estén interesados en postularse podrán hacerlo de manera rápida y sencilla a través del formulario disponible en el siguiente link: https://widu.digital/cv/getCv?u=4e951936957c783062a399c629ce9a95
