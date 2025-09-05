Tras permanecer tres días internado, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta en las últimas horas, luego de haber ingresado por un cuadro de infección urinaria. El director técnico, de 69 años, se encuentra ahora en su domicilio, aunque deberá guardar reposo por recomendación de los médicos que lo atendieron. Por esta razón, el cuerpo técnico liderado por sus ayudantes de campo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, continuará a cargo de los entrenamientos del plantel de Boca a la espera de su regreso.

La situación de salud del Técnico generó una gran preocupación en el club de La Ribera. Sin embargo, la internación se produjo de manera preventiva, con el fin de que los médicos pudieran realizar un control exhaustivo de su cuadro. Pese a que el DT tenía un buen estado de ánimo, los médicos optaron por la internación en el sanatorio para descartar cualquier complicación y asegurar el éxito del tratamiento.

Debido a su recuperación, Russo no estará al frente de los próximos entrenamientos. El segundo entrenador, Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez y el resto del staff, será el responsable de preparar al equipo para el partido contra Rosario Central, que se jugará el próximo domingo.

En este período, el club optó por mantener una discreción absoluta sobre la salud del DT, sin emitir comunicados oficiales en sus redes sociales. Mientras se aguarda su retorno, la prioridad es que el entrenador se recupere completamente para poder volver al banco de suplentes y continuar con su labor en frente del club xeneize.