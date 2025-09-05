Tras la reciente victoria de la selección argentina, Telefe estrenó "Se encienden las hornallas", un especial conducido por Wanda Nara y Verónica Lozano donde se dieron a conocer 20 de los 24 participantes confirmados para MasterChef Celebrity 2025, cuya emisión comenzará en octubre.

Wanda Nara describió al grupo como “muy polémicos” y afirmó: “Me atrevo a decir que nunca se ha visto un elenco semejante”. Las conductoras utilizaron un bolillero para revelar a cada concursante, generando expectativa en la audiencia.

La primera en salir fue la bolilla número 12, que correspondió a Pablo Lescano, reconocido por haber creado un estilo particular en la cumbia y líder de Damas Gratis. “Aquí, Pablito Lescano, listo y preparado. Alto cocinero de la zona norte”, afirmó el músico en un video presentado durante el programa.

Luego, Nara sacó la bolilla 21, su número de la suerte, y presentó a Evangelina Anderson. La modelo y madre de hijos que son amigos del hijo mayor de Nara fue destacada por su buena mano con las tortas, aunque Nara admitió no saber cómo cocina realmente. Sobre su relación con Anderson, Nara comentó: “Nos odiamos durante mucho tiempo. Pasó de todo entre nosotras, pero la vida nos unió. Hoy compartimos el mismo edificio, la maternidad y un pasado en común porque las dos vivimos en Europa”.

Alex Pelao, un joven cordobés con gran presencia en TikTok y conocido por su humor, fue el tercer participante anunciado. Verónica Lozano destacó que “si tiene algo que decir, lo dice sin filtro”.

Valentina Cervantes, modelo e influencer, esposa del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández, también formará parte del reality. En un video, expresó su emoción y nerviosismo: “Estoy muy feliz de ser parte de este gran proyecto. Hoy tengo de jurado a mis hijos, pero después voy a tener a esos tres que me dan miedo”.

El polémico periodista Luis Ventura fue otro de los concursantes revelados. Lozano hizo alusión a su historia con Nara y su amplia experiencia en farándula, señalando que “tiene las cenizas de familiares en macetas” y conoce muchos secretos del medio. Nara respondió: “Me gustaría preguntarle cara a cara por qué me consideraba echada de este programa. Y quiero saber también si le llega un sobre desde el exterior”, insinuando una relación contractual con Mauro Icardi.

Entre las mujeres destacadas, Sofi Martínez, periodista y productora con buena relación con Lionel Messi, y La Joaqui, cantante y coach invitada en La Voz Argentina, se suman al elenco. También está Emilia Attías, reconocida por su trayectoria internacional y conocimiento culinario, y Susana Roccasalvo, cuya incorporación generó comentarios por la tensión con Nara.

En el ámbito deportivo, Diego “Peque” Schwartzman, tenista top ten y debutante en realities, expresó: “De cocina no sé mucho... Siempre intento divertirme mucho y hacer cosas ricas. Ojalá que pueda aprender. Soy muy competitivo. Intentaré ganar, pero vamos a ver cómo va el programa”. También participarán el exboxeador Jorge “Roña” Castro y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín, amigo de Maxi López.

El elenco incluye además a figuras como Maxi López, exmarido de Wanda Nara, descrito como alguien con quien “hubo intercambio de todo”, y al periodista Esteban Mirol, caracterizado como un cocinero tradicional y de carácter fuerte.

Otros participantes son Ian Lucas, con más de 60 millones de seguidores en redes sociales, Marixa Balli, exangelita y revelación para el público, Eugenia Tobal, actriz y conductora, y Agustín “Cachete” Sierra, campeón de Cantando 2020 y conocido por su apodo de niño.

Wanda Nara y Verónica Lozano adelantaron que los cuatro concursantes restantes serán anunciados próximamente en los cortes publicitarios de diferentes programas de Telefe, completando así el elenco que promete una temporada llena de sorpresas y confrontaciones.