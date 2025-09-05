Policiales > Operativos antidrogas
Gendarmería detuvo a tres personas por transportar más de 1,5 kilos de cocaína
POR REDACCIÓN
Durante la noche del jueves 4 de septiembre, integrantes del Escuadrón 66 San Juan realizaban controles cuando, en el kilómetro 3379 de la Ruta Nacional N° 40, inspeccionaron una camioneta proveniente de la provincia de Mendoza. En el operativo, tres personas fueron detenidas por transportar más de 1,5 kilos de cocaína. Los procedimientos se llevaron a cabo durante controles vehiculares nocturnos y en inspecciones a colectivos de larga distancia.
Según fuentes oficiales, el primer procedimiento tuvo lugar en el Paraje San Carlos, departamento Sarmiento, donde los gendarmes incautaron 1 kilo 58 gramos de cocaína, además de 6,5 gramos de marihuana, $43.120, tres teléfonos celulares y un vehículo. Durante la requisa, los ocupantes de la camioneta intentaron eludir la presencia de los uniformados arrojando un paquete con estupefaciente y ofrecieron dinero para evitar la inspección, situación que fue rechazada por el personal de la fuerza.
Un can detector de narcóticos reaccionó ante la presencia de droga, lo que permitió a los gendarmes asegurar la evidencia. La Fiscalía Federal de San Juan ordenó el secuestro del estupefaciente y de los elementos asociados, quedando los tres hombres detenidos.
En Mendoza, en tanto, la Patrulla Fija “El Sosneado” del Escuadrón 29 “Malargüe” detectó 248,5 gramos de cocaína dentro de una caja de bebida vegetal en el baño de un ómnibus. La Fiscalía Descentralizada de San Rafael dispuso el secuestro de la droga y la realización de las actuaciones correspondientes.
Los operativos se realizaron en el marco de los controles preventivos de la Gendarmería sobre rutas nacionales, con el objetivo de detectar y desarticular el transporte de estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar la procedencia de la droga y vincular a posibles responsables adicionales.
