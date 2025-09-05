Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Una reconocida empresa busca repartidor: cómo postularse

La empresa abrió una convocatoria para cubrir un puesto de repartidor. Se requiere disponibilidad full time, carnet de conducir profesional y curso de manipulación de alimentos, entre otras condiciones.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La convocatoria se encuentra abierta y representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector de distribución. Foto: Gentileza.

La firma Hebilla Hnos. lanzó una búsqueda laboral para incorporar un repartidor a su equipo. La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los requisitos establecidos y que tengan interés en sumarse a la empresa.

Según informó la compañía, el puesto requiere disponibilidad full time y se valora contar con experiencia previa en tareas de distribución. Además, se solicita tener el secundario completo como nivel educativo mínimo.

Publicidad

Entre los requisitos excluyentes figuran poseer carnet de conducir profesional y haber realizado el curso de manipulación de alimentos, indispensable para desempeñarse en la tarea. Asimismo, la búsqueda está orientada a personas de hasta 35 años.

Desde Hebilla Hnos. indicaron que quienes estén interesados y cumplan con las condiciones pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico:
rrhh.hebilla.hnos@gmail.com

Publicidad

En el asunto del mensaje debe colocarse: reparto REPARTO.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
28
Escándalo europeo

Renunció la viceprimera ministra del Reino Unido por no pagar los impuestos de un departamento

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS