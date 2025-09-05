La firma Hebilla Hnos. lanzó una búsqueda laboral para incorporar un repartidor a su equipo. La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los requisitos establecidos y que tengan interés en sumarse a la empresa.

Según informó la compañía, el puesto requiere disponibilidad full time y se valora contar con experiencia previa en tareas de distribución. Además, se solicita tener el secundario completo como nivel educativo mínimo.

Entre los requisitos excluyentes figuran poseer carnet de conducir profesional y haber realizado el curso de manipulación de alimentos, indispensable para desempeñarse en la tarea. Asimismo, la búsqueda está orientada a personas de hasta 35 años.

Desde Hebilla Hnos. indicaron que quienes estén interesados y cumplan con las condiciones pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico:

rrhh.hebilla.hnos@gmail.com

En el asunto del mensaje debe colocarse: reparto REPARTO.