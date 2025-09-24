La conmoción por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Gutiérrez (15) sumó este miércoles un nuevo capítulo de horror. Según los resultados preliminares de las autopsias, las jóvenes fueron asesinadas una por una entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado. La información fue confirmada por el periodista de TN Ignacio González Prieto.

Los informes médicos revelaron que una de las víctimas sufrió un fuerte golpe en el cráneo que provocó hundimiento y fracturas. La segunda presentaba un profundo corte en el abdomen, que habría sido realizado tras la muerte. En tanto, la tercera fue golpeada, apuñalada e incluso intentaron calcinar su cuerpo. Además, a una de las chicas (aún no se determinó a cuál) le cortaron parte de los dedos de una mano.

Publicidad

El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de una intensa investigación policial. Tras seguir la pista de una camioneta blanca en la que se subieron las tres jóvenes el viernes por la noche en el oeste del conurbano, los efectivos llegaron hasta una casa en Florencio Varela, en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal. En ese lugar encontraron manchas de sangre y detuvieron a un hombre y una mujer acusados de limpiar la escena del crimen.

Los allanamientos continuaron en los barrios Santa Rosa y Mayol, hasta que finalmente se dio con la vivienda donde estaban enterrados los cuerpos. Las familias de las víctimas confirmaron la identidad de las jóvenes y exigieron justicia.

Publicidad

El caso, que mantiene en vilo a todo el país, sigue bajo investigación mientras se esperan nuevos avances judiciales sobre los responsables del brutal triple femicidio.