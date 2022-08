Evelyn y Matías son una pareja oriunda de Buenos Aires, que un día decidió dejar atrás la vida de estrés que le provocaban sus días de trabajo de oficina. Con la llegada de una camioneta heredada, y después de mucho pensarlo, se lanzaron a la aventura y salieron a la ruta. En un primer intento, los desperfectos mecánicos de una camioneta que ya cargaba sus años hicieron que tuvieran que volver a su ciudad. Con todo puesto punto, un par de meses después volvieron a rodar y llegaron hasta San Juan, donde sufrieron un terrible accidente que los dejó varados.

La pareja se conoció hace siete años y ambos son fanáticos de los viajes. "Al principio aprovechábamos cada oportunidad que tuviéramos para viajar. Las vacaciones, los feriados largos, siempre era planear un viejecito y cada vez le fuimos agarrando el gustito de ese estilo de vida", dijo Evelyn González a DIARIO HUARPE.

Seducidos cada vez más por la idea de una vida sobre ruedas y después de mucho pensarlo, se lanzaron. "No fue fácil, cada uno tenía un trabajo estable, en blanco y con todos los beneficios, pero después de pandemia, el estrés que la situación generó, fue lo que nos impulsó a tomar la decisión. Casi en ese mismo momento llegó la Ducatella. Es una camioneta heredada del papá de Mati", contó la viajera.

Después de unos meses de preparación, llegó el primer viaje a Necochea, pero unos problemas mecánicos los obligó a volver a casa. "Después de eso decidimos que íbamos a prepararla bien para poder finalmente salir a la ruta. El 9 de junio, finalmente partimos a San Luis. Fue un viaje que nos tomó tres días", aseguró Evelyn.

Tras recorrer la provincia puntana, llegó el momento de arribar a San Juan. "Recorrimos el centro, los diques, fuimos hasta la Difunta Correa, pero queríamos conocer Barreal. Armamos todo y partimos, sin imaginar lo que iba a pasar. Cuando salimos de Calingasta, apenas hicimos 20 kilómetros de ruta cuando una camioneta Hilux, que venía por el carril contrario, se cruzó y nos chocó de frente", contó con tristeza la mujer.

El accidente los agarró de noche y en una zona que no tenía señal, por lo que eso complicó bastante más la situación. "Afortunadamente, no pasó a mayores, pero al tratarse de dos camionetas, la historia podría haber sido otra. El hombre nos dijo que se le cortó la dirección y no pudo hacer nada. A los días no enteramos de que tenía el seguro vencido y nos dijo que no tenía plata para pagar el arreglo", explicó Evelyn, mientras mencionó que también tuvieron inconvenientes con el propio seguro, que no quiso cubrir el remolque desde Calingasta hasta la Ciudad de San Juan.

Actualmente, se encuentran varados en un departamento del centro sanjuanino a la espera de un presupuesto para saber cuál será finalmente el valor para arreglar a su querida "Ducatella", como ellos la conocen. "Al tratarse de un repuesto que no se consigue, nadie nos quería tomar el trabajo, recién ayer conseguimos a uno que la iba a evaluar y nos iba a decir su costo", dijo González.

Los ahorros de la pareja, con esta situación, se encuentran en rojo y recurren a la solidaridad de los sanjuaninos para hacerle frente a los gastos de la reparación y emprender nuevamente el regreso a casa. "Sólo vamos a dejarla en condiciones para que vuelva a salir a ruta, el resto de las cosas las veremos más adelante. Todo con lo que puedan colaborar, es bienvenido y estamos muy agradecidos", finalizaron Evelyn y Matías.