Tegui Café, el restaurante de Germán Martitegui, se ha destacado por ofrecer experiencias culinarias de alta gama en la capital porteña. Para el mes de octubre de 2025, el local ofrece diversas propuestas que reflejan la exclusividad y excelencia de su servicio.

Una cena estándar para dos personas en Tegui Café tiene un costo de $60.000 por persona. Esta opción incluye un completo menú compuesto por cuatro pasos:

Entrada. Plato principal. Una variedad de postres. La posibilidad de sumar una bebida a elección.

Para aquellos comensales que deseen complementar su cena, el restaurante ofrece opciones de maridaje. Un paquete de tres vinos tiene un valor adicional de $45.000.

El restaurante también cuenta con propuestas más extensas:

Un menú de ocho pasos con un valor de $95.000.

Una alternativa que combina cócteles y maridaje de cinco vinos, cuyo precio asciende a $75.000.

Cada propuesta está pensada para maximizar la experiencia gastronómica, combinando sabores, texturas y técnicas innovadoras. El menú de cuatro pasos está diseñado para ofrecer un recorrido sensorial completo.

El primer paso se compone de preparaciones como:

Galleta de semillas.

Cremoso de cajú.

Pan de cereales y semillas, salmorejo, pan de nuez, cremoso de girasol, chipa.

Manteca de hongos, pan brioche y manteca de especias.

El segundo paso se centra en platos más elaborados, que incluyen:

Ceviche, hongos y alga.

Tartar de remolacha y hongos.

Melena de león, puré ahumado y manzana.

Lajmayin, tofu, granada, tortellini de castañas, cebolla, hongos de pino, huevo, topinambul, salsifi, maní y dukkah.

El plato principal también ofrece la opción de shawarma de hongos (para dos personas) o soufflé de quesos (para dos personas).

Finalmente, los postres se dividen en dos pasos. El tercer paso incluye:

Mousse de chocolate.

Aceite de oliva y brioche.

Feijoa, coco, membrillo y queso de cabra.

El cuarto paso, que cierra la experiencia, consiste en: