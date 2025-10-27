Ángela Torres ventiló un dato "ultra secreto" de su tío, Diego Torres, que lo cambia todo. Antes de que Ángela la rompiera como artista, su tío Diego se hizo famosísimo con sus hits y como actor en tiras como La Banda del Golden Rocket. Sin embargo, la figura célebre y matriarca en su familia fue Lolita Torres.

Ángela sorprendió al equipo de Nadie dice nada (Luzu) al revelar su interminable nombre completo. "Les van a sonar rarísimos mis nombres, demasiado cristianos son. En mi documento dice: Ángela Azul Concepción Caccia Currá", detalló la cantante. Explicó que Caccia es un apellido "tano".

Publicidad

La mayor revelación llegó cuando Ángela explicó que el apellido Torres no está en su documento. Afirmó que este es un apellido artístico, que pertenece a su abuela, Lolita Torres.

La cantante confesó abiertamente que, al igual que su tío, se "colgó" de la fama de la matriarca: “Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres".

Publicidad

Finalmente, Ángela expuso el secreto de su famoso tío: “Y Diego también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”. La panelista Momi Giardina acotó inmediatamente la importancia de la revelación: "¡Estamos sabiendo algo espectacular!". Ambos, Diego y su sobrina Ángela, se "colgaron" del apellido de la abuela en cuanto supieron que su camino estaba del lado del arte, la música y la expresión.