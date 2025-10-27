Tras la victoria de la LLA el mercado abrió con el dólar a $1.370

El mercado cambiario inició la jornada de este lunes con una fuerte reacción positiva tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA). A las 10:30 de la mañana, el dólar minorista en el Banco Nación descendía 9,6% o $145, para ubicarse en $1.370 para la venta, su nivel más bajo desde el 26 de septiembre.

En la misma línea, el dólar mayorista, que había cerrado el viernes en $1.492, se derrumbó a $1.345, marcando una caída superior al 9%. El dólar cripto, que opera de manera continua durante el fin de semana, acompañó la tendencia con una baja del 8,2%, cotizando en torno a $1.470, mientras el mercado aguarda la apertura del dólar blue, el MEP y el CCL.

El viernes, el dólar blue había cerrado a $1.525 para la venta y $1.505 para la compra, con una brecha cambiaria del 2,2%, la más reducida en casi dos meses. Ahora, con la victoria oficialista confirmada, operadores financieros anticipan que la tendencia bajista se profundizará a lo largo de la semana.

El dólar oficial minorista, que había terminado la semana pasada en $1.515, también registró un fuerte retroceso y cotiza por debajo de los $1.400, impulsado por una mayor oferta de divisas y el alivio en la demanda de cobertura.

Según analistas de la City porteña, el resultado electoral fue interpretado como una ratificación del rumbo económico libertario y disipó, al menos en el corto plazo, los temores a un cambio de política monetaria o a un salto abrupto en el tipo de cambio.

El mercado espera además una menor intervención del Tesoro estadounidense, que en las últimas semanas había actuado para estabilizar el mercado local mediante la compra de bonos y la venta de dólares.

La contundente victoria del oficialismo alimentó las expectativas de estabilidad cambiaria y redujo la volatilidad que había dominado las ruedas previas a los comicios. Los economistas estiman que la tendencia bajista se consolidará en los próximos días, con un dólar moviéndose entre los $1.300 y los $1.350, y una posible caída del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos básicos.