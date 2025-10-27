Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Inesperado

Matilda Blanco reveló su verdadero nombre: se llama Gabriela

Aunque la implacable asesora de moda con "lengua filosa y estilo inconfundible" es conocida por todos como Matilda Blanco, ese nombre no figura en su DNI.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Su cambio de nombre está vinculado a una canción de Harry Belafonte que le cantaba su papá.

La experta en moda, Matilda Blanco, sorprendió al revelar una faceta poco conocida de su identidad: su nombre de pila no es Matilda. Según su propia confesión, la asesora se llama Gabriela Blanco.

La decisión de cambiar el nombre, sin embargo, tiene una doble razón que ella misma explicó en una entrevista. La primera, y más tierna, se relaciona con un recuerdo de su infancia y la figura paterna: “Mi papá me cantaba la canción de Harry Belafonte, Matilda. ‘Matilda, you take my money and run Venezuela’. Y a mí me encantaba”.

Publicidad

Fascinada con esa melodía que escuchaba de chica y que le recordaba a su padre, la experta un día decidió que quería llevar el nombre de la protagonista de la canción.

La segunda razón que impulsó el cambio fue un toque de "ego infantil" y la necesidad de diferenciarse en el colegio: “En el colegio tenía cuatro compañeras que se llamaban Gabriela. Cuando la maestra nos llamaba, nos dábamos vuelta todas. No me gustaba”. Ante esta situación, Gabriela, ni corta ni perezosa, les pidió directamente a sus compañeras que comenzaran a llamarla Matilda.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS