Uno o más ladrones irrumpieron en el Colegio Parroquial Santa Bárbara y se llevaron la impresionante suma de $2.300.000. El dinero estaba destinado al funcionamiento y a insumos y reparaciones necesarias para la escuela.

El monto había sido recaudado del festival organizado por nivel secundario del colegio, que se había realizado semanas atrás en el complejo Centro Cultural y Deportivo La Superiora con el objetivo de reunir estos fondos vitales.

Según los primeros reportes, los $2.300.000 se guardaban "celosamente" en un mueble de la secretaría administrativa del colegio. Sin embargo, toda esa plata se esfumó. El robo fue descubierto en horas de la mañana, y uno de los encargados de la administración fue quien alertó a la Policía de la Comisaría 7ma. para informarles sobre el hecho delictivo. Poco después, la directora se hizo presente para radicar la denuncia formal.

La investigación ya está en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que realizó una inspección exhaustiva del lugar. Los indicios preliminares sugieren que el o los ladrones habrían ingresado por una propiedad lindera abandonada, saltando una pared para acceder al predio escolar. Desde allí, llegaron a las oficinas, donde forzaron la puerta de la administración y revisaron los muebles hasta dar con la valiosa recaudación del festival. Se sospecha que la huida se realizó por el mismo punto de ingreso.