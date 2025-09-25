La tranquilidad de una mañana en la puerta de la Escuela Presidente Hipólito Yrigoyen JINZ 42 se transformó en angustia y desesperación. Un hombre atropelló a un niño que salía del jardín junto a su madre y, lejos de asistirlo, agredió verbal y físicamente a la mujer antes de darse a la fuga. La familia denunció que a pesar de haber aportado datos clave, la investigación policial no presenta avances.

“Fue el día 22 a las 11:31, justo a la salida del jardín”, relató a DIARIO HUARPE Pia Lozza, madre del menor herido. “Cuando íbamos cruzando la calle, el auto venía y con la parte trasera impactó a mi hijo. Se estacionó unos metros más allá, y en lugar de preocuparse, me agredió a mí y a otros padres que estaban en el lugar. Me empujó y me gritó que si iba más rápido me lo mataba. En ese mismo momento se dio a la fuga”.

La situación generó conmoción entre las familias presentes, que intentaron registrar lo sucedido para identificar al agresor. “Lo único que pudimos hacer fue sacarle una foto a la patente. Algunas personas lo siguieron, pero no lo encontraron. Sí conseguimos datos de dónde vivía y trabajaba”, explicó Lozza, quien remarcó que el conductor huyó con total impunidad, dejando atrás a un niño herido y a una madre desesperada.

El niño, Felipe, resultó con una fractura en la tibia que le impedirá realizar cualquier actividad durante al menos un mes. Su madre aseguró que tanto él como su hermano menor se encuentran en estado de shock. “Yo iba de la mano con mis dos hijos. Felipe terminó con la pierna quebrada, y desde entonces todo cambió para nosotros. Él no puede caminar ni jugar. Es una situación injusta y dolorosa”, lamentó.

La denuncia fue realizada de inmediato y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) intervino en el caso. Sin embargo, según la familia, hasta el momento no hubo avances significativos. “De parte de la Policía no hay ningún dato ni avance. El hombre sigue su vida normal, por eso decidimos hacer pública la situación”, subrayó Lozza.

La madre también aseguró que intentaron contactarse con el acusado en el comercio gastronómico que regentea. “El día lunes llamamos al número de su local de comidas y nos respondió él mismo, negando todo lo ocurrido. Dijo que no había sido”, contó.

El hecho despertó indignación en la comunidad educativa, que reclamó mayor seguridad en las inmediaciones de la escuela, sobre todo en horarios de entrada y salida. Padres y vecinos señalaron que el tránsito en la zona es intenso y que no existen controles suficientes.

La familia del niño insiste en que no buscan venganza, sino justicia y garantías de que un episodio así no vuelva a repetirse. Lozza recalcó que su hijo deberá pasar semanas inmovilizado, con controles médicos y tratamientos posteriores, mientras el presunto responsable continúa libre.

El caso plantea interrogantes sobre la respuesta institucional frente a delitos que afectan directamente a la niñez. La falta de avances en la investigación contrasta con la rapidez con la que la familia pudo identificar al presunto autor, lo que alimenta la sensación de desprotección.

En paralelo, se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia la madre y los pequeños, tanto de la comunidad escolar como de vecinos que se solidarizaron con su reclamo. La familia insiste en que visibilizar lo ocurrido es la única manera de impulsar una reacción por parte de las autoridades.

Mientras Felipe se recupera de su fractura, la incertidumbre y la indignación siguen marcando los días de su familia. La esperanza de que la justicia avance es lo único que sostiene a una madre que, lejos de quedarse en silencio, decidió transformar el dolor en un pedido colectivo para que este hecho no quede impune.