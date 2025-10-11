La tranquilidad del barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, se quebró este sábado cuando un incendio arrasó con una iglesia ubicada en las calles Coquena y Viracocha, dejando como saldo dos menores fallecidos y dos mujeres heridas.

El siniestro comenzó alrededor de las 15:33 horas y generó una movilización inmediata de los servicios de emergencia, entre ellos la Dirección Bomberos, Defensa Civil, el Servicio de Emergencias 107 y la Policía de Córdoba. En el lugar se encontraban cerca de 80 personas, aunque posteriormente se confirmó que 40 habitaban en dormitorios anexos al templo, los cuales tuvieron que ser evacuados de urgencia.

Pese al rápido accionar de los rescatistas, dos niños perdieron la vida antes de poder ser retirados del edificio. Las dos mujeres lesionadas fueron asistidas en el lugar y permanecen bajo observación médica, según confirmaron las autoridades.

El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, supervisó el operativo y coordinó las tareas de rescate junto a los diferentes organismos presentes. “Se trabajó intensamente para evacuar a todos los ocupantes, pero lamentablemente no se logró evitar las víctimas fatales”, expresó Cravero en diálogo con medios locales.

Las causas del incendio aún se investigan. Personal especializado continúa con las pericias para determinar si hubo fallas eléctricas o problemas estructurales que pudieran haber originado el fuego. Hasta el momento, no se emitió un parte oficial sobre los resultados preliminares.

En tanto, las familias de las víctimas y los damnificados reciben asistencia psicológica y apoyo institucional por parte de la Municipalidad de Córdoba y organismos de emergencia. La comunidad, profundamente conmovida, se mantiene a la espera de nuevas precisiones sobre el hecho que vistió de luto al barrio y a toda la provincia.