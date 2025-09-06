Un hecho policial alteró la tranquilidad de la siesta en el Barrio Valle Grande, en Rawson. Un joven de 19 años fue detenido por personal de la Comisaría 35° luego de ser acusado de intentar robar en la vivienda de su amigo.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en su hogar junto a su familia y el joven, identificado como Pérez Javier Gino, quien mantenía una relación de amistad con su hijo. En un momento, la víctima advirtió que el muchacho salía de la casa con una mochila que no le pertenecía. Al revisar sus pertenencias, constató la falta de dos teléfonos celulares.

El joven robó una mochila con varias pertenencias de la familia de su amigo.

De inmediato, la mujer se comunicó con la policía y brindó la descripción de la vestimenta del sospechoso. Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y lograron detener al joven a pocos metros de la vivienda.

Los uniformados recuperaron los elementos sustraídos y trasladaron al detenido a la dependencia policial. Allí quedó alojado y fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que llevará adelante las actuaciones correspondientes.

También había sustraído dos celulares.

El procedimiento generó preocupación entre los vecinos de Valle Grande, ya que el detenido no era un desconocido para la familia víctima, sino un allegado. El caso quedó en manos de la Justicia, que definirá los pasos a seguir en torno a la situación procesal del joven.