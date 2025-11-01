Detuvieron a un hombre por tenencia ilegal de arma de fuego

Un hombre de 27 años identificado como Cristian Leonel Pacheco fue arrestado este miércoles en el departamento de Chimbas, luego de que personal policial lo sorprendiera arrojando un arma de fuego por la ventana de su vivienda durante un allanamiento.

El incidente ocurrió cuando efectivos de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad se encontraban cumpliendo un mandato judicial en el domicilio del imputado. Según el informe policial, Pacheco intentó deshacerse del arma lanzándola hacia la propiedad vecina al momento de ingreso de los oficiales.

El arma de fuego, identificada como de uso civil condicional, fue recuperada inmediatamente por los policías en el patio de la vivienda colindante y secuestrada como evidencia. El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

La UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Germán Cuk, se hizo cargo de la investigación y aplicó el procedimiento especial de Flagrancia, figura legal que agiliza el proceso cuando el sospechoso es detenido en el momento de cometerse el hecho delictivo.

Actualmente, Pacheco permanece alojado en la Sub Comisaría Cipolletti, a la espera de que la Justicia defina su situación legal. El caso continúa en investigación para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos y el origen del arma incautada.