Tras la confirmación de su separación con el futbolista Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a ocupar titulares de espectáculos por un nuevo motivo: su aparición acompañada del streamer Mernuel en un boliche de la Capital.

El hecho se conoció a través de Ángel de Brito, quien compartió detalles de la noche porteña: “Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, señaló el periodista en sus redes sociales. Las imágenes y capturas compartidas rápidamente se viralizaron entre los fans y medios especializados.

El encuentro tuvo lugar en Picheo, un conocido boliche de la ciudad de Buenos Aires, donde ambos fueron vistos compartiendo gestos de cercanía y risas. Este episodio generó un intenso flujo de rumores sobre un posible romance entre la cantante y el youtuber, pocos meses después de que finalizara su relación con Yamal.

La información de Nicki Nicole compartida por Ángel de Brito.

Por su parte, el futbolista del Barcelona aclaró ante la prensa que la ruptura no se debió a terceras personas: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, aseguró, cerrando cualquier especulación sobre traición o deslealtad.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal había sido breve pero mediática. Comenzó a finales de agosto, cuando la cantante confirmó la pareja con una publicación de Instagram por el cumpleaños del futbolista. Desde entonces, los viajes y gestos compartidos en redes sociales mantuvieron a los fans atentos a cada movimiento de ambos.

Mernuel, el reconocido streamer argentino, quien estaría saliendo con la cantante.

Ahora, tras la separación, los focos se centran en Mernuel, quien podría ser el nuevo protagonista de la vida sentimental de la artista. Aunque hasta ahora solo existen rumores y publicaciones en redes, la atención mediática permanece encendida, mientras seguidores y medios siguen cada paso de la cantante y el youtuber.

Con esta nueva etapa, Nicki Nicole deja atrás la relación con Lamine Yamal y abre un nuevo capítulo que, de momento, se mantiene bajo la mirada atenta de la prensa y los fans.