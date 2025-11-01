La Municipalidad de Jáchal dio a conocer oficialmente a las11 jóvenes que competirán por el título de Paisana Nacional de la Tradición 2025-2026. La elección se realizará el próximo 8 de noviembre en la Plaza José de San Martín, durante la primera jornada de la 64ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición.

Las candidatas, todas representantes de la cultura jachallera, fueron presentadas a través de las redes sociales oficiales del municipio. "Cada una de ellas lleva en su historia y en su presencia los valores, costumbres y raíces que distinguen a la mujer jachallera, reflejando el legado de una tradición que sigue viva en cada generación", destacaron desde la organización.

Publicidad

Novedad en el sistema de votación

Este año introduce una importante modificación en el mecanismo de elección. Los vecinos podrán apoyar a su candidata favorita mediante votación virtual a través de la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Jáchal, donde deberán dejar su "Me gusta" en la publicación correspondiente a cada aspirante.

Publicidad

La candidata que obtenga la mayor cantidad de interacciones sumará 2 votos adicionales al momento de la elección final, mientras que la segunda más votada recibirá 1 voto extra. Esta innovación busca ampliar la participación popular en el proceso de selección.

Tradición y modernidad

La Fiesta Nacional de la Tradición, que cumple su 64ª edición, mantiene así su carácter de celebración emblemática del departamento mientras incorpora herramientas digitales para fomentar la participación comunitaria.

Publicidad

El evento, que se desarrollará en la plaza principal de Jáchal, representa una de las citas culturales más importantes de la provincia de San Juan, reuniendo las costumbres, música, danza y gastronomía que caracterizan a esta región del país.